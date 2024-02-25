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لازاريني: دعواتنا لإرسال المساعدات العاجلة لشمال غزة قوبلت بالرفض

الإثنين 26 فبراير 2024 01:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: دعواتنا لإرسال المساعدات العاجلة لشمال غزة قوبلت بالرفض



غزة/سما/

 قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن دعوته ومؤسسات دولية أخرى لإرسال مساعدات إنسانية غذائية إلى شمال قطاع غزة قوبلت بالرفض.

وأضاف لازاريني، في تصريح نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، إن دعواته لإرسال المساعدات لشمال القطاع لقيت آذانا صماء، مشيرا إلى أن "الأونروا" تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتابع: "منذ آخر قافلة وصلت، حذرنا من المجاعة التي تلوح بالأفق في شمال القطاع، وناشدنا من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".

وشدد على أنه يمكن تجنب المجاعة إذا تم السماح بدخول المزيد من قوافل الغذاء إلى شمال غزة بشكل منتظم، وذلك من خلال توفر الإرادة السياسية الحقيقية.

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