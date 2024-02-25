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غداً- اشتية يقدم استقالة حكومته

الأحد 25 فبراير 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً- اشتية يقدم استقالة حكومته



رام الله/سما/

من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، صباح يوم غد الإثنين، استقالة حكومته.

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن اشتية سيضع قرار استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

واكدت  المصادر أن اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية والوزراء أنه سيضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس، وسيعلن اشتية ذلك في بيان رسمي في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الإثنين.

وفي حال تمت الخطوة غدا الاثنين ، فإن الحكومة ستصبح حكومة تسيير أعمال في حال قبل الرئيس عباس الاستقالة لحين تشكيل حكومة جديدة.

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