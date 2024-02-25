صحة غزة: الوضع في محافظات شمال قطاع غزة "كارثي للغاية"

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن الوضع الصحي في محافظات شمال قطاع غزة "كارثي للغاية"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه".

وأضافت: "مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود، ومستشفى المعمداني بمدينة غزة بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام".

وتابعت: "ثلاجات الأدوية بلا كهرباء مما يهدد بتلف كميات من الأدوية الحساسة".

ولفت البيان إلى أن "عشرات السيارات للإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود".

وأوضح أن "مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد حذرت في تصريحات سابقة من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".