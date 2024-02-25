"الأونروا" تحذر من ندرة المياه وانتشار الأمراض بغزة

غزة/سما/

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، من ندرة المياه النظيفة، وتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض، والظروف الصحية غير المستدامة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأممية عبر حسابها في منصة "إكس".

وأشارت الوكالة الأممية، إلى مواصلتها "العمل من أجل تقديم المساعدات الحيوية وسط الوضع الكارثي بقطاع غزة".

وشددت على أن "الظروف الصحية غير مستدامة في القطاع".

وفي معرض وصفها للوضع الكارثي بغزة، قالت إن "الملاجئ مكتظة بشدة، والمياه النظيفة نادرة، فيما تتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض آخذ في الارتفاع".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".