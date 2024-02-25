"الأغذية العالمي" يحذر من تزايد أزمة سوء التغذية في قطاع غزة

غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي، الأحد، من تزايد أزمة سوء التغذية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على حسابه عبر منصة "إكس".

وقال البرنامج الأممي، إن "أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع".

وشدد على أن "البيانات الحديثة تظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع".

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن "البيانات الواردة من شمالي قطاع غزة، تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط، إلى مستويات طارئة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".