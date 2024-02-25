حاخام يهودي من باحة المسجد الأقصى: "عندما تسقط غزة سيقام الهيكل" (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام فيديو لحاخام يهودي يخاطب حشداً من المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، ويقول لهم: "عندما تسقط غزة، يأتي الخلاص، وسيقام الهيكل المقدس".

بحسب موقع "middle east eye" البريطاني، السبت 24 فبراير/شباط 2024، قال الحاخام إليشا ولفنسون، مخاطباً حشداً من الناس في باحة المسجد الأقصى، إن الجنود الإسرائيليين "يقاتلون في غزة من أجل الهيكل المقدس".

والسبت، تجمع مستوطنون على أبواب المسجد الأقصى في القدس، وأدوا شعائرهم الدينية، ووصلت أصوات اليهود المتطرفين، الذين شوهدوا على أبواب الملك فيصل والغوانمة والسلسلة والحديد والأسباط.

وسبق أن حذرت حركة حماس من أن "الانفجار قادم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رداً على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل".

جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، تعقيباً على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد والحد من وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقال الرشق: "الانفجار قادم في وجه الاحتلال؛ رداً على أية قيود على دخول المسلمين المسجد الأقصى في شهر رمضان".

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أضاف: "نحذر الاحتلال من أية مغامرة باقتحام مدينة رفح (جنوبي القطاع) وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية".

واعتبر أن "النصر الذي يبحث عنه نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله".

وقال الرشق: "نتنياهو يكذب على الجميع، ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، والوقت يتلاشى".

ويأتي قرار نتنياهو بشأن المسجد الأقصى، بينما تدخل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة شهرها الخامس، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن جهاز "الشاباك" حذّر المستوى السياسي من أن منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

وقال "الشاباك"، إنّ "انفجار الأوضاع في مدينة القدس وإسرائيل سيكون أكثر خطورة من تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية"، وفق هيئة البث.

يأتي فيما تفرض قوات الاحتلال قيوداً صارمة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى، باستثناء كبار السن، حتى أيام الجمعة.