مجلة أمريكية: لماذا تمثل رفح نقطة تحول في حرب غزة؟

واشنطن/سما/

نشرت مجلة “تايم” الأمريكية تقريرا لياسمين سرحان بعنوان “لماذا تمثل رفح نقطة تحول في حرب غزة؟” قالت فيه “إن حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا تجنبوا، ولشهور، إلى حد كبير الدعوة لوقف إطلاق النار لأنهم يرون أن ذلك سيكون بمثابة حرمان لها من حقها في “استئصال” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. لكن في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، ومع تزايد الدعوات لوقف الحرب، واقتراب عدد القتلى من 30 ألفا، تصاعدت الضغوط على إسرائيل وداعميها لتغيير المسار.

ولفت التقرير إلى أن التحولات الأولى جاءت من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي أصدرت في 15 فبراير/شباط الحالي بيانا مشتركا يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، مشيرا إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح سيكون “مدمرا”.

كما أن 26 دولة من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي -باستثناء المجر- رددت هذه المخاوف، داعية إلى إقامة “هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار” في غزة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، ففي المملكة المتحدة، أعلن حزب العمال المعارض -الذي من المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة للبلاد- أنه يدعم أيضا “وقف إطلاق النار الإنساني الفوري”، مضيفا أن الهجوم على رفح “يجب ألا يحدث”. وذلك على عكس حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يعارض وقف إطلاق النار الكامل.

ونقلت الكاتبة عن السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط قوله “لقد تغير المد”، مشيرا إلى أنه على الرغم من تشجيعه لتغير الخطاب بين الحكومات الغربية، فإن “نقطة البداية كانت غير متوازنة تماما”.

وأضاف أن كثيرين ما زالوا بحاجة إلى مطابقة أقوالهم بأفعالهم، وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين أعربتا عن أسفهما لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما قامتا في الوقت نفسه بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأكد التقرير أن الغزو الإسرائيلي الوشيك لرفح أدى إلى تحفيز إصدار مثل هذا الرد، وهو ما يعكس المخاوف التي تساور العديد من الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية بشأن ما يمكن أن يحدث إذا استمر الهجوم.

وتحذر هيئات أممية ومراكز أبحاث طبية عالمية من أن عشرات الآلاف من سكان غزة سيلقون حتفهم خلال الشهور القادمة إذا وقع التصعيد.

ووفق التقرير لم تقنع هذه التحذيرات إسرائيل بعدم شن هجومها، الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه خطوة ضرورية في هدف البلاد لتحقيق “النصر الكامل”.

وأشار إلى أنه في الولايات المتحدة، هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير الحرب وطريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن معها على فرص إعادة انتخابه. وفي المملكة المتحدة، تحول التصويت على قرار غير ملزم لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء في نهاية المطاف إلى اقتتال سياسي داخل البرلمان.

وعلق السفير زملط على ذلك قائلا “هذا ليس الوقت المناسب للسياسة الداخلية، إننا نرى كثيرا من المناورات السياسية بين الأحزاب وتسجيل النقاط، فيما يتم ذبح مئات وآلاف الأطفال، لن ننسى ولن نغفر”.

وأكد التقرير أنه حسب زملط والعديد من المراقبين الآخرين فإن فشل العواصم الغربية في التحرك بسرعة أكبر للمطالبة بوقف إطلاق النار لا يشكل خطرا على حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة فحسب، بل على النظام الدولي القائم.

وشدد زملط على أن “النظام القائم على قواعد مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية يتعرض لأكبر تهديد وجودي منذ إنشائه، وأعتقد أنه لن يصمد إذا لم يتخذ الغرب إجراءات فورية”.