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بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر مئات المرافق السياحية والخدماتية في القطاع

الأحد 25 فبراير 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر مئات المرافق السياحية والخدماتية في القطاع



غزة/سما/

أفادت بلدية غزة، الأحد، بأن “الاحتلال الإسرائيلي دمر الواجهة البحرية على شاطئ بحر مدينة غزة وكورنيش البحر وشارع الرشيد والمنشآت السياحية والخدماتية والمطاعم والفنادق ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والمنشآت والمرافق الخدماتية”.

وأكدت البلدية، في بيان صحافي نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” الأحد، أن “الاحتلال تعمد تدمير الواجهة البحرية للمدينة ومختلف المنشآت السياحية والفنادق والمرافق الخدماتية وشارع الرشيد والكورنيش وألحق أضراراً ودماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين السياحية والخدماتية”.

وأوضحت أن أهم المرافق التي دمرها الاحتلال والمملوكة للبلدية هي النادي البحري، والحديقة العامة على شاطئ البحر، والاستراحات والأكشاك، وممرات المشاة والمنحدرات”.

ووفق البلدية، “تعمد الاحتلال خلال العدوان المتواصل منذ السابع من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر، تدمير واستهداف المدنيين والمرافق المدنية في المدينة”.

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