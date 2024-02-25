تراجع قطاع السياحة الإسرائيلي جراء الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

أشارت أرقام رسمية صادرة من مؤسسات معنية بقطاع السياحة، إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، أدت إلى تراجع ملحوظ في عدد السياح الذين يزورون "إسرائيل".

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، انخفض عدد السياح المتجهين إلى إسرائيل بنسبة 77 بالمئة في يناير/ كانون الثاني 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليظل بحدود 58 ألفا و600 سائح.

وحسب البيانات نفسها، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا إسرائيل في يناير العام الماضي، 257 ألفاً و400 سائح.

وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل، والذي كان 304 آلاف و100 في سبتمبر العام الماضي، انخفض إلى 89 ألفا و700 في أكتوبر التالي له، وإلى 38 ألفا و300 في نوفمبر.

من جانبها أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن قطاع السياحة الإسرائيلي "دخل مرحلة الأزمة" بالتوازي مع بدء الهجمات على قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أن حصة قطاع السياحة في اقتصاد البلاد كانت بحدود 1.1 بالمئة عام 2021، وأنها تراجعت بشكل ملحوظ مع بدء الهجمات على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العديد من شركات الطيران العالمية علّقت رحلاتها إلى إسرائيل عقب الهجمات على غزة، وأن بعض هذه الشركات لم تستأنف رحلاتها حتى اللحظة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".