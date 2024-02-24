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الخارجية: نتنياهو وأركان حكومته يتفاخرون باستكمال الابادة والتهجير ورفض الدولة الفلسطينية

الأحد 25 فبراير 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتنياهو وأركان حكومته يتفاخرون باستكمال الابادة والتهجير ورفض الدولة الفلسطينية



رام الله/سما/

دانت وزارة الخارجية والمغتربين حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 142 على التوالي، والتي تمعن فيها بارتكاب المزيد من المجازر في جميع مناطق القطاع، وتعميق هدم المربعات السكنية والمنازل وابادتها عن بكرة أبيها.

ورأت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن حجم الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومجالسه الأممية بما فيها مجلس الأمن وقرارات المحاكم الدولية المختصة بشأن حماية المدنيين والتحذير من اجتياح رفح بلغ مستويات غير مسبوقة من العنجهية والعقلية الانتقامية وإنكار وجود الآخر الفلسطيني.

وأكدت أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن استمرار حرب الإبادة ورفض الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين تفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، وتجاه وقف تهجيره بالقوة من أرض وطنه، وتثبت أن المخرج الوحيد للأزمة هو صحوة دولية أخلاقية وقانونية وخروج مجلس الأمن من أسر ازدواجية المعايير الدولية والنمطية التقليدية في إدارة الصراع، نحو اعتماد إجراءات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على وقف الحرب وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين تحت سقف زمني محدد، وما دون ذلك ستبقى إسرائيل قادرة على التعايش مع سقف المواقف والمطالبات الدولية المتدني وستواصل ارتكاب افظع الجرائم بحق شعبنا الاعزل.

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