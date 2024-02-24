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حماس: الحديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط سابق لأوانه

الأحد 25 فبراير 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الحديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط سابق لأوانه



غزة/سما/

نفى المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، جهاد طه أن يكون قد جرى نقاش تشكيل حكومة "تكنو قراط" فلسطينية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الأولوية في الوقت الحالي هي "وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

وقال طه في تصريح خاص "لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن تشكيل حكومة "تكنوقراط"، كما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام، يعتبر سابقاً لأوانه، مضيفاً أن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على شعبنا".

وشدد على أن "الجهود والمساعي مستمرة، ونأمل أن تحقق النتائج المرجوة، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة وعودة النازحين".

وأكد أن التواصل والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية مستمر، لكن هذا الموضع في ما يخص تشكيل حكومات لم يطرح في هذا التوقيت.

وأشار مصدر آخر في حماس إلى أن الحركة "أكدت لجميع الأطراف التي تحدثت معها، أنها من ناحية المبدأ لا تمانع في تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، بل على العكس، تدعم ذلك بكل قوة، شريطة أن يكون لها إطار جامع وفق برنامج محدد يمكن من خلاله مراجعتها خلال الفترة التي ستدير فيها المشهد".



وقال القيادي في حركة حماس، محمد نزال، في حوار سابق مع "العربي الجديد"، إن "الأولوية بالنسبة لنا، هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وبعد ذلك، يمكن الحديث عن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي الذي تكون الحكومة الفلسطينية جزءاً منه".

وأضاف نزال: "أما الأسماء المتداولة وراء الكواليس، فنسمع بها كما تسمعون، ولم يطرحها أحد علينا، لم يتم التشاور بشأنها معنا".

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