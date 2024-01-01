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بوريل: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في قطاع غزة

الأحد 25 فبراير 2024 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في قطاع غزة



غزة / سما /

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على عملية حماس، مشيرا إلى أننا في خضم كارثة مع استخدام الاحتلال الجوع كسلاح في غزة.

وقال بوريل في لقاء مع صحيفة "إلباس" الإسبانية: "نحن بالفعل في خضم كارثة، واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية.. فإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح، وهذا مخالف للقانون الدولي".

ولفت في المقابلة إلى أن غزة تدمرت مبينا أن "استخدام القوة كان غير متناسب".

واوضح أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة "غير مقبولة.. وبذور الكراهية تزرع لأجيال".

#جوزيب بوريل #قطاع غزة #المجاعة

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