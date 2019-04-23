رئيس الجمعية العامة يصف الأونروا بأنها شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين

نيويورك/وكالات/

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، إن شعب وأطفال فلسطين بحاجة إلى الأونروا كوكالة عاملة، ووصفها بـ"شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين" على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

وفي رسالة بعث بها اليوم إلى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أعرب رئيس الجمعية العامة عن استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحيط بالأونروا. وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا فيما تعمل على معالجة "أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها".

تأتي رسالة السيد فرانسيس رداً على خطاب كان قد تلقاه من المفوض العام للأونروا أكد فيه أن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل جهات مانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.