  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الجمعية العامة يصف الأونروا بأنها شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين

الأحد 25 فبراير 2024 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الجمعية العامة يصف الأونروا بأنها شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين



نيويورك/وكالات/

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، إن شعب وأطفال فلسطين بحاجة إلى الأونروا كوكالة عاملة، ووصفها بـ"شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين" على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

وفي رسالة بعث بها اليوم إلى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أعرب رئيس الجمعية العامة عن استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحيط بالأونروا. وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا فيما تعمل على معالجة "أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها".

تأتي رسالة السيد فرانسيس رداً على خطاب كان قد تلقاه من المفوض العام للأونروا أكد فيه أن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل جهات مانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: فتح وحماس تتفقان على حكومة "تكنوقراط" في غزة

جندي إسرائيلي فرنسي ينشر صورة له مع ملابس داخلية نسائية من أحد منازل غزة (صور وفيديو)

قتل جنود واقتحام دبابة وعمليات قنص وتدمير آليات.. معارك ضارية في خانيونس وحي الزيتون

تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

إعلام مصري: القاهرة بدأت في إقامة ثاني معسكر للنازحين بخانيونس

الأخبار الرئيسية

حماس

قيادي بحماس: التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل لا يعبر عن الحقيقة

تبادل الاسرى

القناة الـ 12 العبرية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

إسرائيل

مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى

الحرب في اليوم 142 : شهداء بالعشرات استمرار القصف برفح

20190423173337reup-2019-04-23t173218z_488113955_rc1127211e30_rtrmadp_3_usa-election-sanders-israel.h-730x438

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية