الحوثيون يشترطون إدخال مساعدات إغاثية لغزة مقابل سحب سفينة بريطانية غارقة

صنعاء / سما /

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية “روبيمار” الغارقة في خليج عدن، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية.



جاء ذلك في منشور لمحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، نشره عبر حسابه على منصة إكس.



تغريدة الحوثي تأتي غداة دعوة الحكومة اليمنية دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة البريطانية “روبيمار” التي تعرضت لاستهداف من جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي.



‏وتحدث الحوثي عن إمكانية “سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة”.



وأضاف: “هذا عرض قابل للدراسة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



ومنشور الحوثي يشير إلى أن جماعته ستمنع أي محاولات لسحب السفينة، إلا إذا تم تنفيذ شرط إدخال المساعدات إلى غزة.



ولم يصدر تعليق فوري من قبل بريطانيا أو إسرائيل بهذا الشأن حتى الساعة 07:45 تغ.



وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن البريطانية “روبيمار” في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة وتعريضها للغرق.



وتعرضت السفينة “روبيمار” لاستهداف من الحوثيين وهي تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، وفق وكالة سبأ الرسمية.



وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عن تسرب نفطي من سفينة بريطانية هاجمها الحوثيون مطلع الأحد الماضي.



وعن ذلك قالت الحكومة اليمنية السبت: “تشير المعلومات الأولية أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى”.



وأشارت الحكومة إلى أنها “شكّلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف، ونظرا للإمكانيات المحدودة، تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل”.



فيما حذرت القيادة المركزية الأمريكية من “أن ذلك (التسريب) قد يؤدي إلى حدوث تسرب إلى البحر الأحمر مما يفاقم هذه الكارثة البيئية”.