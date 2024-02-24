القناة الـ 12 العبرية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

القدس المحتلة / سما /

وافق الكابنيت الحربي مجلس على مغادرة وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة. وذلك بعد التقدم الذي تم الإبلاغ عنه نهاية الأسبوع في المحادثات حول هذا الموضوع.

أعضاء الوفد، بحسب صحيفة هآرتس الذي سيغادر هم فرق مهنية منخفضة المستوى، وسيشاركون في صياغة تفاصيل المخطط الذي تم الاتفاق عليه بالفعل، لكن لا يُسمح لهم باتخاذ قرارات مهمة تتجاوز ذلك.

وبحسب الخطوط العريضة للاقتراح المقدم في القمة في باريس، فإن من ضمن الخطوط العريضة سيتم إطلاق سراح نحو 40 مختطفاً اسرائيليا، بينهم نساء ومسنون ومرضى وجرحى، إلى جانب وقف القتال لمدة ستة أسابيع في المرحلة الأولى.

ولم تعلق حماس بعد على الاقتراح الذي يعكس إلى حد كبير الموقف الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة. وقال دبلوماسي أجنبي إن "المحادثات تتقدم وجميع الأطراف تبدي مرونة ومن الممكن التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أن هناك سباقا مع الزمن لمدة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين قبل شهر رمضان.

كما نقلت القناة عن مصدر تأكيده وجود تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل.

وقالت إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى.