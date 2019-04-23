  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استهداف إسرائيلي لشاحنة في القصير بين سورية ولبنان واستشهاد عنصرين من حزب الله

الأحد 25 فبراير 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف إسرائيلي لشاحنة في القصير بين سورية ولبنان واستشهاد عنصرين من حزب الله



بيروت / سما /

أشارت تقارير عربية، صباح اليوم الأحد، إلى أن شاحنة استُهدفت في القصير قرب الحدود السورية اللبنانية من طائرة استطلاع إسرائيلية. ويُذكر أن شخصين قُتلا على الأقل في هذا الاستهداف وهما عناصر من حزب الله من لبنان، وفقا لما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في تقرير المرصد أن "إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية - اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأول، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل، ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القتيلين من الجنسية اللبنانية من حزب الله اللبناني".

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام 2024، 16 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 10 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 35 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم: "7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و8 من حزب الله اللبناني، و3 من الجنسية العراقية، 8 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، 4 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، 5 مجهولي الهوية".

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم امرأة بالاستهدافات الإسرائيلية.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 8 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و2 على حمص، و1 على القنيطرة، ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

#حزب الله #القصير #سوريا #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: فتح وحماس تتفقان على حكومة "تكنوقراط" في غزة

جندي إسرائيلي فرنسي ينشر صورة له مع ملابس داخلية نسائية من أحد منازل غزة (صور وفيديو)

قتل جنود واقتحام دبابة وعمليات قنص وتدمير آليات.. معارك ضارية في خانيونس وحي الزيتون

تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

دعا سابقا لقصف غزة بالسلاح النووي.. وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"

الأخبار الرئيسية

تبادل الاسرى

القناة الـ 12 العبرية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

إسرائيل

مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى

الحرب في اليوم 142 : شهداء بالعشرات استمرار القصف برفح

20190423173337reup-2019-04-23t173218z_488113955_rc1127211e30_rtrmadp_3_usa-election-sanders-israel.h-730x438

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

photo_2024-02-24_20-12-42

اعتقالات خلال قمع مظاهرة في تل أبيب طالبت بإبرام صفقة مع حماس واستقالة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية