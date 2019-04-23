انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني خلال كانون ثاني

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضا مقداره 0.20% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ انخفض إلى 120.68 مقارنة بـ 120.93 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.21%، وسجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضاً مقداره 0.21% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.64 مقارنة بـ 119.90 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 0.55% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.66 مقارنة بـ 120.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.88%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.02 مقارنة بـ118.03 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 1.40%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضاً مقداره 0.25% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 129.90 مقارنة بـ 130.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.98%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.95 مقارنة بـ 121.14 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.43 مقارنة بـ 134.36 خلال الشهر السابق.

ارتفاع طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.02 مقارنة بـ 116.98 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).