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الصحة العالمية: دمار غير مسبوق تسببته الحرب في غزة ويحتاج إصلاحه عقودا من الزمن

الأحد 25 فبراير 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: دمار غير مسبوق تسببته الحرب في غزة ويحتاج إصلاحه عقودا من الزمن



غزة / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يوما، تسببت في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث "الصحة العالمية" طارق يساريفيتش.

ولفت إلى أن ما بين 70 و80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودا، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة.

وتابع أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عاما.

كما أشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة، بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأكد يساريفيتش أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.

وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى إن تم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن أكثر من 11 ألفا و500 شخص سيموتون هناك حتى أغسطس/ آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

#منظمة الصحة العالمية #غزة

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