  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الأحد 25 فبراير 2024 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



غزة / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية   خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارد الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#حالة الطقس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: فتح وحماس تتفقان على حكومة "تكنوقراط" في غزة

جندي إسرائيلي فرنسي ينشر صورة له مع ملابس داخلية نسائية من أحد منازل غزة (صور وفيديو)

قتل جنود واقتحام دبابة وعمليات قنص وتدمير آليات.. معارك ضارية في خانيونس وحي الزيتون

تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

دعا سابقا لقصف غزة بالسلاح النووي.. وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"

الأخبار الرئيسية

إسرائيل

مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى

الحرب في اليوم 142 : شهداء بالعشرات استمرار القصف برفح

20190423173337reup-2019-04-23t173218z_488113955_rc1127211e30_rtrmadp_3_usa-election-sanders-israel.h-730x438

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

photo_2024-02-24_20-12-42

اعتقالات خلال قمع مظاهرة في تل أبيب طالبت بإبرام صفقة مع حماس واستقالة نتنياهو

وزير خارجية الإسرائيلي: لن يمنعنا أحد من دخول رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية