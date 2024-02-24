  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى

الأحد 25 فبراير 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى



القدس المحتلة / سما /

قررت حكومة الحرب الإسرائيلية إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي “راديو كان”.

ووفقا لتقرير هيئة البث الإسرائيلي، فقد تم اتخاذ القرار بعد أن استمع الوزراء إلى تقارير من المفاوضين وناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف نتائج المشاورات التي أجريت مع مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس يومي 23 و 24 شباط/فبراير للتوسط في صفقة مع حماس.

وسيسافر وفد من المتخصصين إلى الدوحة، لبحث قضايا محددة، بما في ذلك أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم.

وذكر التقرير أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت ليل السبت/ الاحد بحث تفاصيل الصفقة التي تم الاتفاق عليها في باريس. ومن المقرر أن تواصل حكومة الحرب المباحثات في وقت لاحق من اليوم الأحد .

#حماس #اسرائيل #الحرب على غزة #قطر #غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: فتح وحماس تتفقان على حكومة "تكنوقراط" في غزة

جندي إسرائيلي فرنسي ينشر صورة له مع ملابس داخلية نسائية من أحد منازل غزة (صور وفيديو)

قتل جنود واقتحام دبابة وعمليات قنص وتدمير آليات.. معارك ضارية في خانيونس وحي الزيتون

تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

دعا سابقا لقصف غزة بالسلاح النووي.. وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"

الأخبار الرئيسية

الحرب في اليوم 142 : شهداء بالعشرات استمرار القصف برفح

20190423173337reup-2019-04-23t173218z_488113955_rc1127211e30_rtrmadp_3_usa-election-sanders-israel.h-730x438

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. هنغبي يقول لا نهاية للحرب ونتنياهو سيصادق على عملية في رفح

photo_2024-02-24_20-12-42

اعتقالات خلال قمع مظاهرة في تل أبيب طالبت بإبرام صفقة مع حماس واستقالة نتنياهو

وزير خارجية الإسرائيلي: لن يمنعنا أحد من دخول رفح

photo_2024-02-24_18-28-02

دعا سابقا لقصف غزة بالسلاح النووي.. وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية