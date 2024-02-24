الحرب في اليوم 142 : شهداء بالعشرات استمرار القصف برفح

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٨ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٩٢ شهيدا و ١٢٣ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٩٦٠٦ شهيد و ٦٩٣٧٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ورفعت إسرائيل من تهديداتها لرفح جنوب قطاع غزة.



وقال بنيامين نتنياهو ان سيدعو الكابينت للاجتماع الاسبوع المقبل للمصادقة على خطة الحزب بالمدينة التي تضم نصف سكان القطاع.

وقصف جيش الاحتلال منزلا مخلى وسط مدينة رفح ما ادى لدمار واسع في المنزل والمنازل المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال ارضاً فارغة على الشريط الحدودي مع مصر.

وارتقى ثمانية شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلا لعائلة شاهين وسط رفح جنوب قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من رفح.

خان يونس



وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في مخيم خان يونس والحي الياباني غرب المدينة.

وارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب أبراج طيبة وثالث نتيجة قنص برصاص قوات الاحتلال في شارع 5 غربي خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتمكن المواطنون من نقل جثامين ثلاثة شهداء إلى المشفى الأوربي جنوب شرق خان يونس بعد تعذر نقلهم لمشفى ناصر المحاصر.



وسط القطاع



ودمرت طائرات الاحتلال مسجد التوحيد في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين.

وارتقى اربع شهداء وعدد من الجرحى في استهداف مربع سكني غرب منطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة

وتعود المنازل لعائلة قرمان ومطر

وقد دمرت بالكامل.



غزة والشمال



وارتقى اربعة شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة قشقش في شارع الشيماء داخل بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



واستهدفت طائرات الاحتلال مستودع أدوية زراعية وأجهزة كهربائية في بيت لاهيا شمال غزة واندلاع حريق كبير في المكان.



وفي مدينة استشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة كالي في حي الصبرة، كما قصفت طائرات الاحتلال مفرق السرايا وسط المدينة.

وارتقى شهيد وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.



وادّت غارة للاحتلال الإسرائيلي على معصرة دلول بجانب مسجد صلاح الدين في حي الزيتون بغزة إلى استشهاد واصابة عدد من المواطنين.



ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في منطقة الشاطئ شمالي غربي غزة.



وانتشل مسعفون جثماني شهيدين من حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.



وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصبرة شرقي مدينة غزة.