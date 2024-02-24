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وزير خارجية الإسرائيلي: لن يمنعنا أحد من دخول رفح

السبت 24 فبراير 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الإسرائيلي: لن يمنعنا أحد من دخول رفح



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في معرض رده على سؤال حول ضغوط إدارة بايدن على حكومة نتنياهو، "إنه لن يمنعنا أحد من دخول رفح".

وذكر كاتس في تصريحات للقناة 14 العبرية، "أن حكومة نتنياهو لن توقف القتال لأنها لا توافق على بقاء حماس في غزة".

وتابع كاتس، "أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة".

والجمعة أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، "على حاجة إسرائيل إلى خطة ذات مصداقية لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك".
 

جاء ذلك وفق بيان للبنتاغون عقب مكالمة هاتفية بين أوستن ووزير حرب الاحتلال يوآف غالانت تناولت العمليات العسكرية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

والخميس الماضي، قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن إدارة بايدن تسابق الزمن لضمان وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المقبل.

ونقلت الشبكة عن دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين الاحتلال وحماس التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة قوله: "إذا كانت هناك عملية ضد رفح، فيمكننا أن

وأوضحت، أنه "مع بدء شهر رمضان المبارك في 10 مارس/ آذار، فإن الأسبوعين المقبلين من المفاوضات سيكونان محوريين".

وأضاف الدبلوماسي، أن "أي هجوم عسكري عدواني من جانب إسرائيل خلال شهر رمضان لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة".

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة الأمريكية، أفريل بنوا، قالت في وقت سابق، إن "عواقب شن هجوم شامل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لا يمكن تصورها حقا".

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة إلى جانب منظمة اللاجئين الدولية وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية، أن "شن هجوم عسكري هناك من شأنه تحويل المدينة إلى مقبرة".

وأوضحت بنوا، أنه "يتكدس في رفح 1,4 مليون فلسطيني في ملاجئ ومخيمات مكتظة، هي الخط الأخير والموقع الأخير لخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وأكدت بنوا أن "مهاجمة رفح تعني فعليا قطع شرايين الحياة عن الناس، الذين فقدوا كل شيء، باستثناء حياتهم"، مطالبة الولايات المتحدة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

#نتنياهو

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