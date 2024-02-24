شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ

غزة/سما/

استشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين أمام مستوصف يؤوي عشرات العائلات النازحة جنوب شرق غزة، ما أدى لإصابة 9 مواطنين على الأقل.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية في حي البرازيل جنوب رفح.

وارتكبت قوات الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.