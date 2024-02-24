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مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضدحكومة نتنياهو

السبت 24 فبراير 2024 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضدحكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

تظاهر الآلاف مساء اليوم، السبت، ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، وبالتزامن نظمت مظاهرة أخرى بالمدينة مطالبة بصفقة تبادل أسرى والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

كانت المظاهرة المركزية ضد حكومة نتنياهو في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما نظمت احتجاجات أخرى في عديد من المواقع والبلدات الإسرائيلية.


وفرقت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين في شارع "كابلان" بعد أن حاولوا إغلاق الشارع أمام حركة السير، واستخدمت مركبة المياه من أجل تفريقهم.

كما قامت الشرطة بدفع متظاهرين حاولوا إغلاق مسالك شارع "أيالون".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 18 متظاهرا في شارع "كابلان" قرب مقر وزارة الأمن، مشيرة إلى أنها استخدمت وسائل لتفريق الاحتجاجات.

وفي المظاهرة الأخرى بتل أبيب، تظاهر الآلاف بينهم عائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين في غزة وهم يرفعون صورهم، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى والأفراج عنهم.

كما شارك نحو ألف شخص في مظاهرة أخرى في القدس المحتلة مطالبين بصفقة تبادل أسرى.


وفي قيسارية، تظاهر المئات وأغلقوا الشارع الرئيسي واقتربوا من منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فيما وقعت مناوشات بينهم وبين عناصر الشرطة في المكان، وقد جرى اقتياد متظاهرة للتحقيق.

وتظاهر المئات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري، كما تظاهر مثلهم في بئر السبع.

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