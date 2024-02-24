فلسطيني يوثق سحب جُثتي أب وابنه قتلهما قناص إسرائيلي بينما كانا يجلسان على سطح المنزل

غزة/سما/

تمكن فلسطيني من سحب جثماني فلسطينيين اثنين في قطاع غزة، بعد أن قتلهما قناص إسرائيلي من على سطح إحدى البنايات السكنية، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحذر وترقب شديدين، عند بوابة سطح العمارة السكنية، ينظر الفلسطيني، الذي يوثق الحدث بهاتفه المحمول (لم يكشف هويته)، يمينًا ويسارًا ليتأكد من عدم رؤيته من قبل القناص الإسرائيلي، ليحاول سحب الشهيدين.

المشاهد وثقها الفلسطيني، الذي تمكن من الوصول إلى البناية السكنية وسحب الجثمانين، فيما لم يتسن التأكد من تاريخ التقاطها أو المنطقة التي تعرض فيها الفلسطينيَين للقنص.

ووسط صوت طائرات الاستطلاع التي تجوب الأجواء، انبطح الفلسطيني على الأرض وسحب الجثمان الأول، الذي يعود للشاب مؤمن البواب، ثم سحب جثمان والده المسن عامر، حيث كان يجلس الأخير على كرسي بلاستيكي.

وظهر في مقطع الفيديو تعرض المسن لطلق ناري في رأسه، وجسمه ملطخ بالدماء.

وما إن نجح ملتقط الفيديو، الذي لم تتضح هويته، في سحب الجثمانين، نقلهما لدفنهما في إحدى الأراضي، التي كانت تحتوي على شواهد لشهداء تم دفنهم سابقًا خلال الحرب على غزة.

وقال الفلسطيني خلال سحبه للجثمانين، وتمكن من تسجيل مقطع الفيديو: “محاولة سحب شهيدين، عامر البواب وابنه مؤمن، بعد قنصهما من على سطح منزل”.

وأضاف: “تم سحب الشهيد مؤمن، والآن يتم محاولة سحب الوالد عامر البواب”.

وتابع: “بما أن القناص مقابل لنا وطائرات الاستطلاع تجوب السماء، سنسحب الجثمان سحبا”.