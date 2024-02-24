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إعلام مصري: القاهرة بدأت في إقامة ثاني معسكر للنازحين بخانيونس

السبت 24 فبراير 2024 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام مصري: القاهرة بدأت في إقامة ثاني معسكر للنازحين بخانيونس



القاهرة/سما/

فاد إعلام مصري، مساء السبت، بأن القاهرة بدأت في “إقامة ثاني معسكر للنازحين بخان يونس” جنوبي قطاع غزة، وستنتهي منه نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك وفق قناة “القاهرة الإخبارية” (خاصة مقربة من السلطات)، وسط استمرار حرب إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت القناة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن مصر “بدأت في إقامة ثاني معسكر للنازحين بخان يونس، وستنتهي منه نهاية الأسبوع الجاري”.

وأضافت أنها “بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس، بسعة 400 خيمة، ويسع لحوالي 4 آلاف شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه”.

وأشارت القناة، وفق المصادر، إلى أن “إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس، يأتي في إطار سعي البلاد للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أنه “سيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري”.

وأكدت المصادر للقناة أن “معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس، سيعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية (جنوب)، ومعسكر آخر للنازحين شمال مدينة دير البلح، وسط القطاع”.

 

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد القناة ذاتها بأن “مصر تقيم معسكر إغاثة في خان يونس”.

وتقوم القاهرة بدور وساطة بين حركات فلسطينية وإسرائيل لوقف تلك الحرب، وعبر معبر واحد هو رفح المصري الحدودي مع قطاع غزة، تدخل المساعدات الإغاثية من كل بلدان العالم.

وتكرر القاهرة أنها ترفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

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