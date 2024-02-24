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مشاهد توثق مجازر الاحتلال في مستشفى العودة وشمال قطاع غزة (شاهد)

السبت 24 فبراير 2024 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد توثق مجازر الاحتلال في مستشفى العودة وشمال قطاع غزة (شاهد)



غزة/سما/

وثقت مشاهد مصورة مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى العودة ومناطق بشمال قطاع غزة، تضمنت انتشار جثث في شوارع تل الزعتر وتجريد كوادر طبية ومرضى ونازحين من ملابسهم.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها قناة الجزيرة، وجرى استخلاصها من طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، عمليات تدمير كبيرة وقنص وانتشار الجثث في شوارع تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكشفت اعتقال كوادر طبية ومرضى ونازحين من مستشفى العودة بتل الزعتر، وتجريدهم من ملابسهم، إلى جانب عمليات تفجير لمربعات سكنية كاملة.
 



يشار إلى أن جيش الاحتلال كثف من قصفه الذي استهدف منطقة تل الزعتر وتحديدا المستشفى الإندونيسي والعودة المتقاربين في المنطقة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وعقب انتهاء الهدنة الإنسانية في الأول من ديسمبر الماضي، توغلت آليات الاحتلال إلى تل الزعتر، وبدأت في حصار مستشفى العودة، قبل اقتحامه واعتقال العشرات منه في أجواء باردة.
 


وتتواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي، حيث وقعت 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، أن مجازر الاحتلال خلال الساعات الماضية، أسفرت عن استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 123 آخرين.

#غزة

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