تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط جديد في صفوفه، خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بـ”مقتل الضابط إيال شومينوف، برتبة رائد (24 عاما) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن شومينوف قد قتل بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في حي الزيتون في مدينة غزة.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 577، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.