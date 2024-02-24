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دعا سابقا لقصف غزة بالسلاح النووي.. وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"

السبت 24 فبراير 2024 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعا سابقا لقصف غزة بالسلاح النووي.. وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يرتكب خطأ فادحا بموافقته على قيام الدولة الفلسطينية لأن هذا الأمر سيؤدي إلى محرقة".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "العالم يمكنه أن يستوعب ملايين اللاجئين لكنه لا يسمح لسكان غزة بالانتقال من مكان لآخر، ولا يسمح بتحرير سكان غزة من حكم حماس".

وفيما يخص الاستيطان، أضاف أنه "حيثما توجد المستوطنات سيكون هناك الأمن".

يذكر أن عميحاي إلياهو كان قد صرح سابقا بقصف غزة بالسلاح النووي، مطالبا إسرائيل "بإيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد"، كما أيد فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك.

هذا وأفاد موقع "إسرائيل 24" في تقرير نشره اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما ترغب واشنطن في أن تتوصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.


ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ141، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

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