"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.



وجاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا أيضا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".



وأضاف "حزب الله" ‏في بيان لاحق: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أنهم استهدفوا موقع ‏رويسات ‏العلم".





وأعلن الحزب في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا ثكنة ‌‏راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة، كما أنهم استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود ‌‏العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

فيما أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق لبنانية بالقطاع الغربي، كما تعرضت بعض المناطق للقصف من المدفعية الإسرائيلية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي، كما شن غارة على بلدة مروحين في القطاع الغربي، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة رب ثلاثين الحدودية.

وتشهد المناطق الحدودية اللبنانية تبادلا يوميا لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي.

المواجهة التي بدأت بين الجانبين منذ أن شهدت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مسارا متصاعدا من حيث الأسلحة المستخدمة والمناطق المستهدفة.

ويرفض حزب الله اللبناني كافة الوساطات الدولية التي تطالبه بوقف التصعيد، ويشترط لتحقيق ذلك إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع بشكل كامل.