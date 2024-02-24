  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: "إسرائيل" لم تقدم على أية خطوة لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم

السبت 24 فبراير 2024 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: "إسرائيل" لم تقدم على أية خطوة لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إسرائيل ومنذ عدوانها وحرب الإبادة المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة منذ 141 يوما، لم تقدم على أية خطوة لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم.

ورأت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن الفشل الدولي في إجبار إسرائيل على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية غير مسبوق ويضرب ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية، ويكشف زيف مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتابعت: هذا الفشل الدولي يؤكد أيضا عقم آليات العمل الدولية وفشلها في احترام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذا الفشل يقترن بتغييب متعمد للعدالة الدولية ومبدأ المحاسبة والعقاب.

وأكد البيان أن إسرائيل تمعن بارتكاب المزيد من المجازر الجماعية عبر القصف الوحشي للمنازل والأبراج السكنية والمراكز والمنشآت بما فيها الصحية، وتعمق الكارثة الإنسانية والمجاعة في صفوفهم يوماً بعد يوم، خاصة في شمال قطاع غزة ومناطق وسط وجنوب القطاع، وتواصل تحويل القطاع لمنطقة مدمرة بالكامل وغير قابلة للحياة البشرية، بما يعني التمهيد لتنفيذ مخططات التهجير القسري للسكان، وجرائم هدم المنازل ونسف المربعات السكنية دليل واضح على أنه لا يوجد مكان آمن فيه، ولا منازل يعود إليها المواطنين.

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"حماس": أبدينا مرونة في محادثات الأسرى.. ولا نستبعد انفراجة خلال الأسبوع المقبل

تقارير إسرائيلية: مباحثات باريس شهدت تقدما.. حماس: "إعلان من طرف واحد"

"بتسليم": "إسرائيل" هدمت كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة في غزة

غانتس: القتال بغزة مستمر وسنصل إلى رفح

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى جيدة

الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: "ما زلنا بعيدين عن التوصل لصفقة مع حماس"

photo_2024-02-24_16-03-37

يديعوت: فتح وحماس تتفقان على حكومة "تكنوقراط" في غزة

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

8 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط رفح

thumbs_b_c_b1b79be0b729baddcf0f5ff6e85c1920-2

أكسيوس: "إسرائيل" رفضت طلبا أميركيا بعدم استهداف "شرطة حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية