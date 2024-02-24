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الرئاسة الفلسطينية: "إسرائيل" تخوض الحرب بدل الولايات المتحدة

السبت 24 فبراير 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: "إسرائيل" تخوض الحرب بدل الولايات المتحدة



رام الله/سما/

قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل تخوض الحرب ضد شعب بلاده بدل الولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو ردينة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، السبت.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة عرقلت عدة قرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وأرسلت حاملات طائراتها للبحر المتوسط من أجل إسرائيل.

ودعا أبو ردينة الدول العربية والإسلامية للضغط على الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالبيانات.

وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. إسرائيل لن تكسب أي حرب ضد الفلسطينيين لدينا إرادة وعزيمة ومقدسات لن نستسلم، ونحن نناضل منذ مئة عام ضد الاحتلال".

ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية هي اعتداء على المقدسات العربية والإسلامية.

وقال: "تتعرض القدس والمقدسات للعدوان وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

كما دعا أبو ردينة العالم للوقوف مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل لكافة فئات الشعب الفلسطيني.

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