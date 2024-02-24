القاهرة تكشف حقيقة اختراق طيران "إسرائيلي" للأجواء المصرية

القاهرة/سما/

نفى مصدر أمني مصري، السبت، مزاعم حول اختراق طيران إسرائيلي للمجال الجوي المصري، وذلك في سياق تصاعد التوتر على الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية وتحذيرات من احتمالية اجتياح إسرائيلي للمنطقة.

وأكد المصدر الأمني، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريح نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن التقارير التي تحدثت عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طائرات عسكرية إسرائيلية هي "كاذبة ولا أساس لها". ولم يقدم المصدر توضيحا حول مصدر هذه التقارير.

يأتي هذا في سياق تصاعد التوتر بين مصر ودولة الاحتلال بسبب تصريحات منسوبة لمسؤولين إسرائيليين تشير إلى نية البدء بعمليات عسكرية على الحدود والسيطرة على "محور فيلادلفيا"، الذي رفضته القاهرة بشدة.



وتوترت العلاقات بين القاهرة و"تل أبيب"، بسبب "محور فيلادلفيا" وهو امتداد أرضي على طول حدود قطاع غزة مع مصر، وتصر رئاسة الوزراء الإسرائيلية على أهمية السيطرة العسكرية عليه.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في قطاع غزة "إلى 29606 شهداء والمصابين إلى 69737"؛ مشيرة إلى استشهاد 92 شخصا على الأقل في الأربع والعشرين ساعة الماضية.