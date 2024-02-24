  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: مجلس الأمن لم يبذل جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية

السبت 24 فبراير 2024 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: مجلس الأمن لم يبذل جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية



أنقرة/سما/

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في غزة، و"عدم القيام بأي جهد مجد لوقف وحشية الاحتلال".


وقال أردوغان في كلمة اليوم السبت، أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس المقبل، قال: "إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

وأضاف أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".

وفي سياق منفصل، يعتزم وفد برلماني تركي التوجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة مشاركة بلادهم في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وستشارك تركيا يوم 26 فبراير الجاري في هذه الجلسات عبر مرافعة تقدمها وزارة الخارجية حول التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية عموما.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس": أبدينا مرونة في محادثات الأسرى.. ولا نستبعد انفراجة خلال الأسبوع المقبل

"بتسليم": "إسرائيل" هدمت كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة في غزة

غانتس: القتال بغزة مستمر وسنصل إلى رفح

تقارير إسرائيلية: مباحثات باريس شهدت تقدما.. حماس: "إعلان من طرف واحد"

وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى جيدة

الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي

واشنطن تعرب عن خيبة أمل من إعلان "إسرائيل" بناء مستوطنات جديدة وترفض أي “احتلال جديد” لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-24_16-03-37

يديعوت: فتح وحماس تتفقان على حكومة "تكنوقراط" في غزة

"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

8 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط رفح

thumbs_b_c_b1b79be0b729baddcf0f5ff6e85c1920-2

أكسيوس: "إسرائيل" رفضت طلبا أميركيا بعدم استهداف "شرطة حماس"

تقارير إسرائيلية: مباحثات باريس شهدت تقدما.. حماس: "إعلان من طرف واحد"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية