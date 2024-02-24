أردوغان: مجلس الأمن لم يبذل جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية

أنقرة/سما/

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في غزة، و"عدم القيام بأي جهد مجد لوقف وحشية الاحتلال".



وقال أردوغان في كلمة اليوم السبت، أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس المقبل، قال: "إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

وأضاف أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".

وفي سياق منفصل، يعتزم وفد برلماني تركي التوجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة مشاركة بلادهم في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وستشارك تركيا يوم 26 فبراير الجاري في هذه الجلسات عبر مرافعة تقدمها وزارة الخارجية حول التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية عموما.