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8 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط رفح

السبت 24 فبراير 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط رفح



رفح/سما/

 استشهد، ظهر اليوم السبت، ثمانية مواطنين، بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين الثمانية جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين، يؤوي نازحين، من عائلات أبو حمرة، وأبو سلطان.

كما شن طيران الاحتلال غارة قرب الحدود المصرية في المدينة، التي نزح اليها أكثر من مليون ونصف المليون نازح من أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وسط أوضاع معيشية وانسانية غاية في الصعوبة.

وارتكبت قوات الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

#رفح #قصف رفح

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