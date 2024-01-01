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وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى جيدة

السبت 24 فبراير 2024 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى جيدة



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن هناك طريقا يجب قطعه في المحادثات.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل أن الاتفاق في باريس تم حسب خطوط عريضة جديدة.

وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

وبدأت أمس الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع.

#اتفاق باريس

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