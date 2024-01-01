الاحتلال يأخذ قياسات منزلين في بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بيت تعمر وزعترة، شرق بيت لحم، وأخذت قياسات منزلين، تمهيدا لهدمهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت بيت تعمر، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، والد الشهيدين محمد وكاظم، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، الخميس، قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، قبل أن تداهمه وتأخذ قياساته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت، كذلك، منزل المواطن عزام أحمد الوحش في قرية زعترة، والد الشاب المصاب أحمد الوحش، وأخذت قياساته.