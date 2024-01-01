إسبانيا تؤكد عدم بيع أسلحة لـ"إسرائيل" ما دامت حربها على غزة مستمرة

مدريد / سما /

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع أسلحة لـ"إسرائيل" ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة.

وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لـ"إسرائيل" بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفًا: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمرا".

وشدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 ملايين يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، "29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.