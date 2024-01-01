  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسبانيا تؤكد عدم بيع أسلحة لـ"إسرائيل" ما دامت حربها على غزة مستمرة

السبت 24 فبراير 2024 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تؤكد عدم بيع أسلحة لـ"إسرائيل" ما دامت حربها على غزة مستمرة



مدريد / سما /

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع أسلحة لـ"إسرائيل" ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة.

وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لـ"إسرائيل" بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفًا: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمرا".

وشدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 ملايين يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، "29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

#خوسيه مانويل ألباريس #إسبانيا #غزة #أسلحة

الأكثر قراءة اليوم

"حماس": أبدينا مرونة في محادثات الأسرى.. ولا نستبعد انفراجة خلال الأسبوع المقبل

مصرع 21 منهم في غزة.. واشنطن بوست: الأمريكيون الذين يقاتلون ويموتون من أجل "إسرائيل"

تفاعل واسع مع بكاء السفير الكويتي خلال كلمته عن غزة بالعدل الدولية

خيارات نتنياهو مع انطلاق محادثات باريس

الطيبي لنتنياهو: ستقام دولة فلسطينية “غصب عن أمك” (فيديو)

غانتس: القتال بغزة مستمر وسنصل إلى رفح

مسؤول في حماس: لا اقتراح جديد من الحركة بشأن التوصّل إلى اتفاق في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

قناة عبرية تكشف: هذا ما يعارضه الاحتلال من بنود "الاتفاق" مع حماس

حماس في منظمة التحرير الفلسطينية

هيئة البث الإسرائيلية: دول عربية تُعد خطة لدمج حماس في منظمة التحرير

القسام في غزة

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون في شمالي غزة.. وأغلبية أنفاقها سليمة

الحرب في اليوم 141: شهداء بالعشرات وتدمير خزاعة

حماس: مواقف "إسرائيل" في المفاوضات "سلبية" وتوافقنا مع الفصائل على تشكيل حكومة.. هذه مهامها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية