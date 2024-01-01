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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال الساعات الماضية

السبت 24 فبراير 2024 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال الساعات الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 29 ألفًا و606 شهداء و69 ألفًا و737 مصابًا.

 

وقالت إنها رصدت ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال السابع الأربع والعشرين الماضية.

 

يصعّد الاحتلال الإسرائيلي لليوم الواحد والأربعين بعد المئة عدوانه على غزة، مستهدفًا بقصفه مختلف مناطق القطاع.

 

وقد أُصيب فجر اليوم السبت عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

 

كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح في الوسط، وتحدث مراسل "العربي" عن غارة لطائرات الاحتلال على أرض زراعية في منطقة الزوايدة.

 

وفي جنوب قطاع غزة، شنّ الاحتلال قصفًا مدفعيًا على مناطق تقع في غرب مدينة خانيونس.

 

وحتى أمس الجمعة، خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 29514 شهيدًا، ونحو 69616 جريحًا، في حصيلة غير نهائية للضحايا.

 

إلى ذلك، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد نزال، مواصلة العملية التفاوضية غير المباشرة عبر الوسيطين القطري والمصري.

 

وأشار إلى أن "الساعات المقبلة ستكشف ما إذا كنا نسير في طريق يؤدي إلى وقف إطلاق النار قبل رمضان أم لا".

#الصحة بغزة

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