الإعلان عن هوية أسير ارتقى بسجون الاحتلال

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن المعتقل الذي أُعلن عن استشهاده في سجن "الرملة" أمس الجمعة، هو المعتقل عز الدين زياد عبد البنا (40 عامًا) من غزة.

وأوضحا في بيان، أن الشهيد البنا يعاني من إعاقة حركية ومقعد ومن عدة أمراض، وقد اعتقله الاحتلال من منزله في غزة قبل أكثر من شهرين، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأشارا إلى أنه تعرض بعد اعتقاله لعمليات تعذيب، أدت إلى تفاقم وضعه الصحي، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا، بحسب رواية المعتقلين في سجن "الرملة"، أدت إلى استشهاده يوم الثلاثاء الماضي.