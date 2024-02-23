حالة الطقس: أجواء متقلبة ويحتمل هطول أمطار

غزة / سما /

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتتطور حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم في بعض الفترات، باردًا نسبيًا خاصة فوق الجبال، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة أحيانًا، ويحتمل تكون سيول محلية في بعض الأودية.

​الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتتجاوز معدلاتها بخمس درجات، ويكون الطقس مشمسًا مع ظهور كميات من السحب، لطيفًا في الجبال دافئًا في بقية المناطق نهارًا، وباردًا مساءً وليلا.

الاثنين: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا بوجهٍ عام وغائمًا جزئيًا الى مشمس خلال ساعات النهار، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.



الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نتيجة عبور منخفض جوي سريع أجواء البلاد، لذا تتحول الأجواء إلى غائمة وباردة، وتهطل زخات من الأمطار على فترات متباعدة في بعض المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بالرعد أحيانًا، وتهب رياح نشطة.



الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا وباردًا نسبيًا فوق الجبال العالية ولطيفًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل.