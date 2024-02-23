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وأغلبية أنفاقها سليمة..

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون في شمالي غزة..

السبت 24 فبراير 2024 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون في شمالي غزة..



واشنطن / سما /

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "أغلبية شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة"، وإنّ "إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثّل بالقضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس".

وأكّدت الصحيفة الأميركية أنّ "ما لا يقل عن 5000 مقاتل من حماس لا يزالون في شمالي قطاع غزة، فوق الأرض وتحتها، وأنّ الحركة لا تزال نشطة هناك، وستكون قادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل ومهاجمة القوات البرية".

وذكرت أنّ "هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتمثل بتدمير حماس لا يزال بعيد المنال"، وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "إسرائيل سوّت أحياءً بالأرض، وقتلت آلاف العائلات بأكلمها، ويتمت الأطفال، وشرّدت ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص".

#حماس #غزة #القسام #اسرائيل #الحرب

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