الحرب في اليوم 141: شهداء بالعشرات وتدمير خزاعة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 141 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهيد و 160 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 29514 شهيد و 69616 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصلت قوات الاحتلال تدمير المربعات السكنية في خان يونس .



ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس.



وقالت منظمة "بتسليم" الاسرائيلية ان جيش الاحتلال دمر كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة شرق خان يونس.

وفي سياق متصل اعلنت مصادر طبية استشهاد ١٩ مواطن خلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مجمع ناصر الطبي وتخرجه من الخدمة.

ودمر طيران الاحتلال مسجد "عمار بن ياسر"، في منطقة الشحايدة شمال عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الأمل غرب خانيونس



وسط القطاع



وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة .

وارتفع إلى 25 عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف يعود لعائلة ابو زعيتر في دير البلح.

ونقل الشهداء وجميعهم من النازحين إلى مشفى شهداء الأقصى .

وادى قصف إسرائيلي لمنزل عائلة زمزم في مخيم المغازي إلى استشهاد مواطنة واصابة أعداد اخرى.

واصيب عدد من المواطنين في استهداف لهم على ساحل مخيم النصيرات.

وكان تسعة شهداء ارتقوا في استهداف منزل عائلة الغريز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة



رفح



وارتقى احد عشر من الشهداء عقب قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ابو معمر شرق رفح جنوب قطاع غزة



غزة والشمال



وارتقى مواطنان في إطلاق نار من قناصة في حي النصر بمدينة غزة.

واكدت مصادر طبية استشهاد المواطن عامر البواب وابنه مؤمن.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد علي في شارع 8 في حي الزيتون في مدينة غزة.

كما ارتقت مواطنة فلسطينية في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق غزة.