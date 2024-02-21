واشنطن تعرب عن خيبة أمل من إعلان "إسرائيل" بناء مستوطنات جديدة وترفض أي “احتلال جديد” لقطاع غزة

واشنطن/سما/

أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين: "نأسف لإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي، ولا تساعد على الوصول إلى السلام. هي فقط تضعف أمن إسرائيل ولا تقويه"

و كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن الولايات المتحدة ترفض أي “احتلال جديد” لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لما بعد الحرب ضد حماس تلحظ استمرار “السيطرة الأمنية” لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.

وقال بلينكن ردا على سؤال خلال المؤتمر صحافي “لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة”، لكنه أضاف “ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة” و”يجب عدم تقليص أراضي غزة”، وهما أمران يشكلان في رأيه “مبادئ أساسية” لمستقبل القطاع.