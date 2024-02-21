  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقررو الأمم المتحدة يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"

الجمعة 23 فبراير 2024 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررو الأمم المتحدة يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"



جنيف/سما/

دعا مقررو الأمم المتحدة إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة لإسرائيل بدعوى أنها ستستخدم في قطاع غزة وتنتهك القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مقرري الأمم المتحدة، الجمعة، بخصوص حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال البيان: "ينبغي وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فورا لأنها ستستخدم في غزة وتنتهك القانون الدولي".

وشدد على ضرورة أن تضمن جميع الدول احترام أطراف النزاع المسلح للقانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الدولي.

ورحب البيان بقرار محكمة الاستئناف الهولندية وقف بيع أجزاء مقاتلات "F-35" إلى إسرائيل بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن أكثر من 29 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 69 ألفًا آخرين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبينًا أن إسرائيل تجاهلت الدعوات المتكررة للامتثال للقانون الدولي.

وأوضح أن الحاجة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل زادت بعد قرارات محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، المتعلقة بوجود أدلة معقولة بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة... تفاصيل

تل ابيب: نتنياهو وبينيت وغانتس فوّتوا 5 فرص سانحة لاغتيال السنوار..

خيارات نتنياهو مع انطلاق محادثات باريس

الاستخبارات الأمريكية: من الممكن ان يكون بعض موظفي الأونروا شاركوا في احداث اكتوبر ولكن لا يمكننا تأكيدها..

أولمرت: هدف "عصابة" نتنياهو النهائي “تطهير” الضفة من الفلسطينيين

إسرائيل ترسل وفدا بصلاحيات أوسع إلى باريس للتفاوض بشأن صفقة تبادل

"لازاريني" : الاونروا وصلت إلى حافة الانهيار

الأخبار الرئيسية

00-13-730x438

واشنطن تعرب عن خيبة أمل من إعلان "إسرائيل" بناء مستوطنات جديدة وترفض أي “احتلال جديد” لقطاع غزة

20240221_establishing_so_called_security_zone_in_gaza_is_a_war_crime_top

"بتسليم": "إسرائيل" هدمت كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة في غزة

غانتس: القتال بغزة مستمر وسنصل إلى رفح

نيويورك تايمز: معظم شبكة أنفاق حماس سليمة والآلاف من مقاتليها لا يزالون يحاربون

sans_titre_12584

مصرع 21 منهم في غزة.. واشنطن بوست: الأمريكيون الذين يقاتلون ويموتون من أجل "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية