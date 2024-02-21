مقررو الأمم المتحدة يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"

جنيف/سما/

دعا مقررو الأمم المتحدة إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة لإسرائيل بدعوى أنها ستستخدم في قطاع غزة وتنتهك القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مقرري الأمم المتحدة، الجمعة، بخصوص حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال البيان: "ينبغي وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فورا لأنها ستستخدم في غزة وتنتهك القانون الدولي".

وشدد على ضرورة أن تضمن جميع الدول احترام أطراف النزاع المسلح للقانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الدولي.

ورحب البيان بقرار محكمة الاستئناف الهولندية وقف بيع أجزاء مقاتلات "F-35" إلى إسرائيل بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن أكثر من 29 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 69 ألفًا آخرين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبينًا أن إسرائيل تجاهلت الدعوات المتكررة للامتثال للقانون الدولي.

وأوضح أن الحاجة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل زادت بعد قرارات محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، المتعلقة بوجود أدلة معقولة بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.