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الدفاع المدني بغزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطيني

الجمعة 23 فبراير 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطيني



غزة/سما/

حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، من أن "استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من سبعمئة ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وقالت في بيان نشرته وزارة الداخلية بالقطاع عبر منصة تلغرام: "استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال، يُهدد حياة أكثر من سبعمئة ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وأضاف البيان أن "معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يوميا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت عربي ودولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".

وتابع: "يدخل العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في غزة يومه المئة والأربعين، دون أن تتحرك الضمائر الحية من أجل إنقاذ ما تبقي من حياة في غزة، لكنهم ما زالوا يعيشون على شيء من الأمل في أن يجدوا من يستمع لأنينهم في هذا العالم قبل فوات الأوان".

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