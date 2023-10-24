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كاتس: إذا لم يتحرك مجلس الأمن ضد حزب الله فنحن سنفعل

الجمعة 23 فبراير 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: إذا لم يتحرك مجلس الأمن ضد حزب الله فنحن سنفعل



القدس المحتلة/سما/

 بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع على حدود إسرائيل المشتركة مع لبنان.

وقال كاتس في رسالته “إن إيران تنقل أسلحة إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، مما يشكل انتهاكا للقرار الأممي رقم 1701، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية.

 وأشار كاتس في رسالته إلى أن إيران تنقل الأسلحة عبر البر والجو والبحر، فضلا عن ذكره بالتفصيل للمكونات الدقيقة التي يتم نقلها وفيما يتم استخدامها.

 وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، “يتم نقل الأسلحة من إيران إلى العراق ومن هناك يتم تهريبها إلى سوريا، وخلال تلك المرحلة يتم نقل الأسلحة عبر الحدود إلى لبنان”.

 ولكي يدعم كاتس أدلته، ذكر  في رسالته لمجلس الأمن التواريخ المفصلة لعمليات نقل الأسلحة الأخيرة.

وكتب وزير خارجية إسرائيل في رسالته: “يجب على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة اللبنانية أيضا إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من التواجد العسكري أو الأصول أو الأسلحة”.

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