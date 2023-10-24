  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حكومة غزة تكشف أهم الإحصائيات الناجمة عن الحرب

الجمعة 23 فبراير 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة تكشف أهم الإحصائيات الناجمة عن الحرب



غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب فإنه "منذ 140 يوما تم ارتكاب 2573 مجزرة، 36514 شهيد ومفقود، 29514 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم 13 ألف طفل و8800 سيدة، 340 من الطواقم الطبية، 47 من الدفاع المدني، 130 من الصحفيين".

وأفاد بأن "هناك 7 آلاف مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 69,616 مصابا، 11 ألفا منهم بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، مبينا أن هناك 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما".

وذكر أن "هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية".

وأوضح أن "هناك 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون نازح في قطاع غزة".

كما تم "تدمير 157 مقرا حكوميا، و100 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي، و304 مدارس وجامعة دمرت بشكل جزئي، 208 مساجد دمرت بشكل كلي، و278 مسجدا دمر بشكل جزئي، وتم استهداف وتدمير 3 كنائس، 70 ألف وحدة سكنية دمرت كليا، و290 ألف وحدة سكنية دمرت جزئيا غير صالحة للسكن".

وكشف أنه "تم إلقاء 69 ألف طن من المتفجرات على غزة، كما خرج 31 مستشفى، 53 مركزا صحيا عن الخدمة. وتم استهداف 152مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمرت 124 سيارة إسعاف و200 موقع أثري وتراثي".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة... تفاصيل

تل ابيب: نتنياهو وبينيت وغانتس فوّتوا 5 فرص سانحة لاغتيال السنوار..

يديعوت: قمة باريس بمشاركة إسرائيلية وواشنطن لا تريد حربا في رمضان ..

الاستخبارات الأمريكية: من الممكن ان يكون بعض موظفي الأونروا شاركوا في احداث اكتوبر ولكن لا يمكننا تأكيدها..

أولمرت: هدف "عصابة" نتنياهو النهائي “تطهير” الضفة من الفلسطينيين

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

إسرائيل ترسل وفدا بصلاحيات أوسع إلى باريس للتفاوض بشأن صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

خيارات نتنياهو مع انطلاق محادثات باريس

ناصر القدوة لـ"يديعوت": قادرون على إضعاف حماس..

2023-10-24T102622Z_1302765938_RC2YY3A9FFE1_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FRANCE

رئيس سابق للموساد: "إسرائيل" تتفاوض مع نفسها

thumbs_b_c_196a1e300729e8fd5e0402a406057ce7

أوستن وغالانت يبحثان هاتفيا الهجوم الإسرائيلي على خانيونس

lnFegWR35O_1699164681

نيويورك تايمز: عزلة "إسرائيل" تتزايد مع تعاظم الإدانات الدولية وحاميتها أمريكا تواجه اختبارا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية