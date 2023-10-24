تفاعل واسع مع بكاء السفير الكويتي خلال كلمته عن غزة بالعدل الدولية

لاهاي/سما/

لم يتمالك سفير دولة الكويت في لاهاي، علي الظفيري، دموعه وهو يتحدث عن الوضع في قطاع غزة، خلال كلمة له خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث قال الظفيري إن "الإجراءات الاستشارية الحالية لها أهمية بالغة للشعب الفلسطيني والكويت والنظام القانوني الدولي والمجتمع الدولي"، متسائلاً: "لماذا إسرائيل تفلت دائماً من العقاب؟ ولماذا فُقدت كل هذه الأرواح بقطاع غزة في غياب وعدم تحرك الضمير العالمي؟".

وأوضح: "على مدى العقود الماضية، كان الوضع بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال متوتراً للغاية، ما أدى إلى سلسلة من انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها الأخيرة".

وأكد الظفيري أن "العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية قامت بتوثيق هذه الانتهاكات من خلال نشر تقارير شاملة".

واختتم حديثه بالقول إن "دولة الاحتلال تشن حرباً غير مشروعة على الفلسطينيين في غزة تتسم بانتهاكات عديدة للقانون الدولي".

سفير الكويت يبكي

وانتشر بشكل واسع مقطع فيديو للسفير الكويتي وهو يبكي خلال المرافعة أمام العدل الدولية، وتفاعل معه ناشطون مشيدين بموقف الكويت من القضية الفلسطينية وما يجري من الحرب على غزة.

وخلال جلسات الاستماع التي دعت لها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جددت تهاني الناصر مساعدة وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية، تأكيد رؤية بلادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".

وقالت الوزيرة المفوضة الناصر إن "أفعال السلطات الإسرائيلية المحتلة في فلسطين تتجاهل القوانين الدولية، وتقوم بتأسيس المستوطنات ومصادرة الأراضي"، وأوضحت أن الكويت تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الخميس "29 ألفاً و410 شهداء و69 ألفاً و465 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.