صورة من غزة تثير تعاطفاً واسعاً.. وجبة طعام تتحول لهدية من زوج لزوجته بعد إنجابها

غزة/سما/

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة نشرها مواطن فلسطيني في غزة، لوجبة من أرز وقطع لحم صغيرة كلَّفته نحو 100 دولار، وقدّمها "هدية" لزوجته بعد ولادتها، قائلاً: "ألا ترى قيمتها تستحق أن تكون هدية"، وسط حالة من المجاعة في غزة.

حيث نشر حمزة مصطفى أبو توهة، صورة للوجبة وأرفقها بالقول: "وأما بنعمة ربك فحدِّث، هذا رزق الله بعد 5 أيام من البحث في محافظة الشمال عن شيء من اللحم لامرأتي التي أنجبت مولوداً".

أضاف: "اليوم سبوع ابني (عليّ)، جعلت هذا الطبق لزوجتي هدية الولادة، لعلك تراها قليلة، ولكن قطع اللحم هذه بـ70$، وحبات الرز هذه بـ25$، ألا ترى قيمتها تستحق أن تكون هدية!".

ويعاني أهالي قطاع غزة، لا سيما في الشمال، من نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 4 أشهر، وأودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال، كما أصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالقطاع المحاصر.

المجاعة في غزة

وتفاعل ناشطون مع منشور الفلسطيني أبو توهة، حيث بدأ سكان شمال غزة يتأثرون بالمجاعة وقلة التغذية المنتشرة بسبب الحصار الإسرائيلي، وفق ما أكد مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية.

وأوضح أبو صفية في تصريحات لوكالة "الأناضول"، الخميس، أن "أغلب الحالات المدخلة إلى مستشفى كمال عدوان تصل في وضع حرج جداً بسبب سوء التغذية".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

وحتى الخميس، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة "29 ألفاً و410 شهداء و69 ألفاً و465 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وكارثة إنسانية "غير مسبوقة".

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حالياً لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.